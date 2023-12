ITEM, François Tanguy – Théâtre du Radeau Théâtre de l’Aquarium Paris, 15 mars 2024, Paris.

Du vendredi 15 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

samedi

de 15h30 à 17h00

dimanche

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. payant

12€ à 22€

Oui, mais c’est quoi ? C’est le fruit de cet appareillage. Qui maintenant est le vôtre. Le plateau de cet assemblée-là. C’est ça, le sujet.

Voyage dans un univers onirique, poétique et ludique que le Théâtre du Radeau construit comme un dédale de paroles, de musiques et de sons, qui se décomposent et se recomposent sans cesse, offrant un théâtre singulier et bouleversant, unique en son genre.

Tout peut advenir sur les planches de ce théâtre devenu un refuge pour prendre le temps de la pensée, de l’émotion, de la beauté face à notre monde agité, pressé, abîmé. Un théâtre intemporel qui fait confiance à l’imaginaire, celui de ceux qui hantent le plateau comme à celui de ceux qui regardent et se laissent entraîner dans une rêverie mouvante, délicate et troublante. Les mots des grands poètes, de Dostoïevski à Goethe en passant par Ovide, les musiques de Cage, de Bach, de Tchaïkovski et de Berlioz, se mêlent, s’opposent, s’accouplent avec bonheur, pour créer un désordre savamment organisé qui alterne chuchotements et proférations, pénombre et clarté aveuglante.

la vie brève et le Théâtre du Soleil présentent Item au Théâtre de l’Aquarium, en coréalisation avec le Théâtre du Radeau.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

