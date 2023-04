Les Estivales du Val de l’Oise à Itancourt avec Folk, Louise contre attaque et Non-Homologué Itancourt Catégories d’Évènement: Aisne

Itancourt

Les Estivales du Val de l’Oise à Itancourt avec Folk, Louise contre attaque et Non-Homologué, 1 juillet 2023, Itancourt. Si vous voulez écouter de la bonne musique, foncez pour trois concerts gratuits !!.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 23:00:00. 0 . Itancourt 02240 Aisne Hauts-de-France



If you want to listen to good music, go for three free concerts! Si quiere escuchar buena música, ¡acuda a tres conciertos gratuitos! Wenn du gute Musik hören willst, dann stürze dich auf drei kostenlose Konzerte!!! Mise à jour le 2023-04-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Itancourt Autres Adresse Ville Itancourt Departement Aisne Lieu Ville Itancourt

Itancourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itancourt/

Les Estivales du Val de l’Oise à Itancourt avec Folk, Louise contre attaque et Non-Homologué 2023-07-01 was last modified: by Les Estivales du Val de l’Oise à Itancourt avec Folk, Louise contre attaque et Non-Homologué 1 juillet 2023 Itancourt

Itancourt Aisne