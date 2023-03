Festival de la bière à Itancourt Itancourt Itancourt Catégories d’Évènement: Aisne

Itancourt

Festival de la bière à Itancourt, 1 avril 2023, Itancourt Itancourt. Festival de la bière à Itancourt 14 Rue de la mairie Itancourt Aisne

2023-04-01 – 2023-04-01 Itancourt

Aisne Itancourt . 14 14 L »association L’espérance Itancourt organise un festival de la bière le samedi 1er avril à la salle Jean Le Gal à Itancourt. Soirée avec repas (carbonade flamande + dessert + bière) : 14 €. Réservation avant le 27 mars au 06.75.69.09.80 +33 6 75 69 09 80 Itancourt

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Itancourt Autres Lieu Itancourt Adresse Rue de la mairie Itancourt Aisne Ville Itancourt Itancourt Departement Aisne Tarif 14 Lieu Ville Itancourt

Itancourt Itancourt Itancourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itancourt itancourt/

Festival de la bière à Itancourt 2023-04-01 was last modified: by Festival de la bière à Itancourt Itancourt 1 avril 2023 Aisne Itancourt Rue de la mairie Itancourt Aisne

Itancourt Itancourt Aisne