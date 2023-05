Ita’Lire Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ita’Lire Bibliothèque Italie, 19 janvier 2023, Paris. Le jeudi 08 juin 2023

de 14h00 à 15h30

.Public adultes. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le club de lecture Adulte de la bibliothèque Italie Le club de lecture de la bibliothèque Italie se réunit régulièrement certains jeudis à 14h, autour d’un café, pour un moment chaleureux d’échanges sur nos lectures autour d’un thème choisi ensemble. Les bibliothécaires proposent, à l’avance, une liste de suggestions de lectures correspondant au thème de la prochaine réunion, que chacun est libre de compléter par ses propres propositions. Partagez vos coups de cœur… ou de griffe! Nul n’est obligé de prendre la parole: vous pouvez aussi venir écouter, et recueillir quelques idées de lecture. Prochains rendez-vous Ita’Lire: – 19 janvier 2023, autour du thème « les animaux » – 9 mars 2023, autour des auteurs suisses contemporains – 13 avril 2023, sur le thème: « les écrivains en danger » (auteurs menacés ou emprisonnés…) – 8 juin 2023, autour des auteurs canadiens Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : 01 56 61 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr

