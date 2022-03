ITALIENS – QUAND LES ÉMIGRÉS C’ÉTAIT NOUS…. Villemoustaussou Villemoustaussou Catégories d’évènement: Aude

Villemoustaussou Aude 15 15 EUR Quand les émigrés c’était nous…. par le groupe Incanto

Mise en scène Rocco Fémia Le plus grand exode de l’histoire moderne a été celui des Italiens.

Ce spectacle raconte ce que les livres ont si longtemps caché, comment 27 millions d’Italiens ont quitté la péninsule, pour les quatre coins du monde à la recherche d’une existence meilleure ailleurs.

L’eldorado américain a fait rêver mais aussi la France, la Suisse ou la Belgique.

Sur scène, chanteurs et musiciens endossent l’habit des migrants.

Chants traditionnels Italiens, musiques, textes et documents historiques en font un spectacle unique pour raconter l’histoire de l’immigration italienne. Villemoustaussou

