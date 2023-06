Aroéven de Lorraine – Itinérant Italie – 14/17 ans – 2023 Italie Florence, 11 juillet 2023, Florence.

Aroéven de Lorraine – Itinérant Italie – 14/17 ans – 2023 12 – 26 juillet Italie 1020,00 € (Départ NANCY) et 1040,00 € (Départ METZ)

Tu souhaites découvrir les merveilles italiennes et en apprendre un peu plus sur ce pays ? Alors tu as choisi ce qu’il te fallait ! Au cours de ce séjour. Tu pourras découvrir Naples et ses monuments. La cité antique de Pompéi, Rome et son histoire, Florence ainsi que Turin et son stade.

Au programme : visite, histoire, baignades sans oublier le farniente

et le fun avec tes camarades !!

ACTIVITES :

> visite de Pompeï

> visite de Naples

> Raimbow Magic Land à Rome

> visite de la tour de Pise

> visite du stade de Turin

> Baignades

> Grands jeux et veillées

CADRE DE VIE :

Les jeunes serons hébergés au sein de campings avec piscine, la plupart du temps sous tipis ou dans des auberges de jeunesse incluant le petit déjeuner. Les repas seront préparés par le groupe.. Les transports se feront à bord d’un autocar de tourisme avec chauffeur.

FORMALITÉ :

Certificat d’aisance aquatique,

Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

