Italie-Brésil 3-2 : Participez à une rencontre exceptionnelle entre art et sport Stade Louis-Lumière Paris, dimanche 23 juin 2024.

Le dimanche 23 juin 2024

de 16h00 à 17h00

.Public jeunes et adultes. payant

5 euros.

En cette année Olympique, la MPAA propose une rencontre exceptionnelle entre art et sport en invitant la Compagnie Limitrophe au Stade Louis-Lumière pour jouer « Italie-Brésil 3-2 » de Davide Enia, une pièce de théâtre festive et participative qui nous transporte dans l’ambiance de ce match mythique de 1982.

Participez à ce grand moment artistique et sportif ! La MPAA vous propose des ateliers entre amateurs/amatrices, encadré·es par des artistes professionnel·les, pour vous permettre de vous impliquer pleinement dans ce spectacle hors du commun !

Davide

Enia, l’auteur, avait 8 ans en 1982. À Palerme, en Sicile, devant l’un des

premiers écrans TV couleur acheté à l’occasion de la coupe du Monde de

football, il vit en famille cet incroyable match qui permit à l’Italie de

changer l’histoire du football international. Toute sa famille sicilienne, très

superstitieuse, supporte la Squadra Azzura, qui joue ce soir-là contre les

« Martiens » de la Seleçao brésilienne. Autant inattendue qu’espérée, la

victoire des Italiens sur les Brésiliens désignés favoris doit tout aux trois

buts marqués par Paolo Rossi… Ou aux innombrables cigarettes fumées par le

père de la narratrice pendant toute la durée du match ? Italie-Brésil 3-2

raconte cette soirée spectaculaire et recrée le match, grandeur nature, dans un

stade !

Italie-Brésil

3-2 est

une expérience unique qui réunit comédien·nes professionnel·les, artistes

amateur·ices et les footballeuses de la section féminine du collège Jean Perrin

(Paris 20ème) au Stade Louis-Lumière. Coup d’envoi lors de la journée

olympique, dimanche 23 juin 2024 à 16h !

Pour recréer artistiquement l’ambiance de ce fameux match de

Coupe du monde 1982, rejouer la passion, et faire revivre ce moment historique

engagé, la MPAA invite tous·tes celles et ceux qui le souhaitent à participer à

la création du spectacle grâce à des ateliers de théâtre, chant, couture ou

encore création sonore entre avril et juin, répartis sur nos différents sites.

Chacun·e a un rôle à jouer, quel sera le vôtre ?

Découvrez le teaser d’Italie-Brésil 3-2



Supporters et supportrices – Atelier

théâtre

Tout

le monde sait que ce sont les supporter·ices qui mettent l’ambiance dans les

stades ! En prenant part à ces ateliers théâtre, vous devenez les

supporter·ices brésilien·nes et italien·nes qui rendent compte de l’ambiance

politique et sociale de l’époque et encouragent leurs équipes. Alors, plutôt team

Brésil ou Italie ?

Tyfologie et chants – Atelier

arts plastiques et chant

Participer

à un évènement sportif, national ou confidentiel requiert toujours un peu

d’organisation : écrire des chansons, les chorégraphier, dessiner,

coudre, se maquiller… Les tribunes du Stade Louis-Lumière n’attendent plus

que vous, vos banderoles, vos tyfos (animations visuelles faites par les

supporter·ices d’une équipe aux couleurs de celle-ci) et vos chants !

Ce n’est qu’un jeu ! – Atelier

création sonore

Nous

avons tous·tes des histoires à raconter, qu’elles soient individuelles ou

collectives, intimes et/ou politiques. En partant de vous, des réflexions

et envies du groupe, nous vous invitons à explorer la thématique du jeu, avec

le processus créatif du spectacle Italie-Brésil 3-2 comme fil rouge.

À l’issue de cet atelier naîtra un objet sonore, sorte de satellite

sensible qui gravitera autour de la pièce, il laissera une trace indélébile à

l’aventure Italie-Brésil

3-2.

Que le match commence !

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

En partenariat avec la Compagnie Limitrophe, La section foot féminine du collège Jean Perrin (Paris 20e), La Sirène de Paris, La Petite Rockette, la ville de Paris et la mairie du 20ème arrondissement.

Stade Louis-Lumière 30, rue Louis-Lumière 75020

© Vincent Arbelet Italie-Brésil 3-2, Compagnie Limitrophe