Loire

Italia mi Amor – Concert Bonson, 12 mars 2022

2022-03-12

Bonson Loire Bonson EUR Des Quatre Saisons de Vivaldi aux grands opéras de Verdi.

La distribution :

Élisabeth Gaudard et Alain meunier : violons

Marc Rousselet : alto

Florence Auclin : violoncelle

contact@mairie-bonson.fr +33 4 77 55 14 16

