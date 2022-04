Italia intima – Un voyage en images entre passé et présent Marseille 5e Arrondissement, 11 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Italia intima – Un voyage en images entre passé et présent Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol Marseille 5e Arrondissement

2022-05-11 – 2022-08-31 Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Jeudi 11 mai 2022 à 18h00 – Vernissage de l’exposition en présence de Claudio Argentiero



Photographies de Elio Ciol, Guido Giannini, Mario Vidor, Luciano Montemurro, Augusto Viggiano, Marianne Sin-Pfältzer, Giuseppe Leone, Mario Giacomelli, Pietro Donzelli, Claudio Argentiero.

Production: Archivio Fotografico Italiano de Castellanza (Milan) dirigé par Claudio Argentiero.



Depuis plus de 30 ans, Claudio Argentiero s’occupe de photographie. Son parcours se construit entre travaux commissionnés et recherches personnelles. Il s’intéresse depuis toujours à la documentation du territoire. Il dirige et organise des expositions et des événements photographiques de renom. Il est le créateur et l’organisateur du Festival Photographique Européen et de quelques expositions annuelles dont celles organisées depuis près de vingt ans dans l’historique Villa Pomini de Castellanza, lieu symbolique pour la photographie qui accueille le Fonds Photographique Italien, des archives importantes ayant pour finalité la conservation d’importantes œuvres d’auteurs italiens. Il est le Président Fondateur des Archives Photographiques Italiennes (AFI), tout en étant “photo-éditeur” de livres de collection. Ses images font partie de collections publiques et privées, italiennes et étrangères.Photographies de Elio Ciol, Guido Giannini, Mario Vidor, Luciano Montemurro, Augusto Viggiano, Marianne Sin-Pfältzer, Giuseppe Leone, Mario Giacomelli, Pietro Donzelli, Claudio Argentiero.

Production: Archivio Fotografico Italiano de Castellanza (Milan) dirigé par Claudio Argentiero.



• Jeudi 11 mai 2022 à 18h00 – Vernissage de l’exposition en présence de Claudio Argentiero.



Depuis plus de 30 ans, Claudio Argentiero s’occupe de photographie. Son parcours se construit entre travaux commissionnés et recherches personnelles. Il s’intéresse depuis toujours à la documentation du territoire. Il dirige et organise des expositions et des événements photographiques de renom. Il est le créateur et l’organisateur du Festival Photographique Européen et de quelques expositions annuelles dont celles organisées depuis près de vingt ans dans l’historique Villa Pomini de Castellanza, lieu symbolique pour la photographie qui accueille le Fonds Photographique Italien, des archives importantes ayant pour finalité la conservation d’importantes œuvres d’auteurs italiens. Il est le Président Fondateur des Archives Photographiques Italiennes (AFI), tout en étant “photo-éditeur” de livres de collection. Ses images font partie de collections publiques et privées, italiennes et étrangères.

Exposition collective

https://iicmarsiglia.esteri.it/iic_marsiglia/fr/gli_eventi/calendario/2022/05/il-buco-film-di-michelangelo-frammartino.html

Jeudi 11 mai 2022 à 18h00 – Vernissage de l’exposition en présence de Claudio Argentiero



Photographies de Elio Ciol, Guido Giannini, Mario Vidor, Luciano Montemurro, Augusto Viggiano, Marianne Sin-Pfältzer, Giuseppe Leone, Mario Giacomelli, Pietro Donzelli, Claudio Argentiero.

Production: Archivio Fotografico Italiano de Castellanza (Milan) dirigé par Claudio Argentiero.



Depuis plus de 30 ans, Claudio Argentiero s’occupe de photographie. Son parcours se construit entre travaux commissionnés et recherches personnelles. Il s’intéresse depuis toujours à la documentation du territoire. Il dirige et organise des expositions et des événements photographiques de renom. Il est le créateur et l’organisateur du Festival Photographique Européen et de quelques expositions annuelles dont celles organisées depuis près de vingt ans dans l’historique Villa Pomini de Castellanza, lieu symbolique pour la photographie qui accueille le Fonds Photographique Italien, des archives importantes ayant pour finalité la conservation d’importantes œuvres d’auteurs italiens. Il est le Président Fondateur des Archives Photographiques Italiennes (AFI), tout en étant “photo-éditeur” de livres de collection. Ses images font partie de collections publiques et privées, italiennes et étrangères.Photographies de Elio Ciol, Guido Giannini, Mario Vidor, Luciano Montemurro, Augusto Viggiano, Marianne Sin-Pfältzer, Giuseppe Leone, Mario Giacomelli, Pietro Donzelli, Claudio Argentiero.

Production: Archivio Fotografico Italiano de Castellanza (Milan) dirigé par Claudio Argentiero.



• Jeudi 11 mai 2022 à 18h00 – Vernissage de l’exposition en présence de Claudio Argentiero.



Depuis plus de 30 ans, Claudio Argentiero s’occupe de photographie. Son parcours se construit entre travaux commissionnés et recherches personnelles. Il s’intéresse depuis toujours à la documentation du territoire. Il dirige et organise des expositions et des événements photographiques de renom. Il est le créateur et l’organisateur du Festival Photographique Européen et de quelques expositions annuelles dont celles organisées depuis près de vingt ans dans l’historique Villa Pomini de Castellanza, lieu symbolique pour la photographie qui accueille le Fonds Photographique Italien, des archives importantes ayant pour finalité la conservation d’importantes œuvres d’auteurs italiens. Il est le Président Fondateur des Archives Photographiques Italiennes (AFI), tout en étant “photo-éditeur” de livres de collection. Ses images font partie de collections publiques et privées, italiennes et étrangères.

Institut Culturel Italien 6 Rue Fernand Pauriol Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-26 par