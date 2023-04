Italia 90 • Plomb • Brandt SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le jeudi 29 juin 2023

de 19h00 à 23h00

gratuit

PLOMB Influencé par des groupes punk, comme Crass, Flux of Punk Indians et post-punk comme Crisis ou Tunelvision, Plomb joue des chansons froides et directes, nerveuses et tendues comme un anglais à la sortie d'un pub. BRANDT Power-trio né dans les caves de la Ferme de la Justice après la grande bataille, featuring deux ex-Tchiki Boum et le JeanPhi Keruda Panter/Fumo Nero. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Italia 90 • Plomb • Brandt / Supersonic (Free entry)

