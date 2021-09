It It Anita + La Jungle La CLEF, 10 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

La CLEF, le mercredi 10 novembre à 20:30

Depuis 2014, **It It Anita**, groupe originaire de Liège, transcende les catégories avec un son puissant et sincère, et une énergie à la fois brute et subtile. Signés chez Vicious Circle, leur 3ème album “Sauvé” (avril 2021), est un disque sauvage bourré de pépites noise/rock qui défoncent les murs. Même si le groupe montre une remarquable aptitude à la nuance et à la profondeur, avec d’imposants riffs produisant des moments plus mélancoliques et embrumés, ce rock tendu, sincère et bouillonnant est associé à des performances live complètement folles : tout en respectant les codes de la noise des années 90’s, ces musiciens hyper doués ont su se renouveler pour faire jaillir une nouvelle sensibilité brute. [www.facebook.com/ItItAnita](http://www.facebook.com/ItItAnita) [[https://youtu.be/R4abmJ2Hwzo](https://youtu.be/R4abmJ2Hwzo)](https://youtu.be/R4abmJ2Hwzo) **La Jungle** est souvent défini comme un duo math-rock mais ses 2 noisers préfèrent parler de “techno à guitare déflagrante et à batterie frénétique” : Jim et Roxie sont des enfants de la noise mais ils en bouclent compulsivement des bribes afin de créer de la techno transe rock avec une spontanéité hypnotique et lancinante à la limite de l’interminable qui s’autorise même quelques brèves impulsions doom orientales et métal ! Leur album “Full Off The Apex” (mai 2021), plein de riffs frénétiques et de rythmiques à couper le souffle, va assurément nous faire vider quelques pintes ! [www.facebook.com/lajungleband](http://www.facebook.com/lajungleband) [[https://youtu.be/a-YEC8cjJGA](https://youtu.be/a-YEC8cjJGA)](https://youtu.be/a-YEC8cjJGA)

16€ plein / 13€ réduit / 9€ adhérents CLEF

Les méandres de la noise made in Belgium

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T23:30:00