Istres Tourisme, Le CLUB Office de Tourisme d’Istres Istres, vendredi 1 mars 2024.

Istres tourisme, le CLUB, propose toute l’année des activités, découvertes et visites commentées pour découvrir les richesses du territoire istréen !

Toute l’année, au rythme des saisons, l’office de tourisme vous propose visites et activités pour (re)découvrir la ville ! Des visites accompagnées, des sorties insolites et des découvertes enrichissantes sur l’ensemble du territoire istréen pour tout savoir sur ce qui fait à Istres.



A chaque fois, pour chacune de ses propositions, Istres Tourisme LE CLUB est animé par des professionnels ou amateurs, amoureux de leur ville, leur domaine d’activité, heureux de pouvoir partager leur passion.



Lors de ce PRINTEMPS 2024 , visites, activités et découvertes commentées pour (re)découvrir Istres & ses richesses sont de nouveau proposées par l’Office de Tourisme d’Istres. Plus d’une vingtaine de sorties qui sont programmées dès le mois de mars jusqu’en juin sur le territoire istréen avec Istres Tourisme, le CLUB .

Approfondissez vos connaissances sur les différents écosystèmes du territoire et plongez dans des paysages magnifiques et méconnus. Découvrez les spécificités du territoire avec des spécialistes, organismes et agriculteurs !



ESCAPADES NATURELLES !

Istres, un trésor naturel niché au cœur de la Provence, offre une multitude d’escapades pour les amoureux de la nature.

Passionné par la flore méditerranéenne, nous proposons plusieurs éco-balades avec Thierry

Deux rendez-vous avec une naturopathe passionnée ! Cécile Fukari vous présentera les plantes à privilégier avant l’été !

Des ateliers nature avec l’association Alambic & Mauvaises Herbees

Amoureux de la faune ? Préparez vos jumelles pour apercevoir des flamants roses, des hérons, des aigrettes, et bien plus encore près de l’étang de Rassuen. Les passionnés d’ornithologie seront comblés par la sortie avec la Ligue de Protection des Oiseaux.



BALADES & POINTS DE VUE, LA BEAUTE DES PAYSAGES PRINTANIERS

C’est également le moment idéal pour se promener et profiter de la sérénité de la nature. Découvrez Istres et ses particularités lors de balades ou randonnées commentées offrant des vues panoramiques exceptionnelle

Plusieurs sorties avec des guides passionnés sont donc programmées rando pique-nique entre ville et nature, rando patrimoine sur les anciens salins … Faites votre choix !



RENCONTRES AVEC LES AGRICULTEURS ET EXPLOITANTS ISTREENS



DES DECOUVERTES PATRIMONIALES

A travers conférences et visites guidées, qui vous transporteront à travers le temps, comprenez l’histoire et l’évolution d’Istres !

Une visite sur les chapelles romanes de Saint-Sulpice et Saint-Etienne et découverte commentée du château des Baumes sont notamment au programme de votre automne.

Au château des Baumes, no​us vous proposons également un cycle de conférence sur l’évolution au fil des siècles du pourtour de l’étang de Berre et des conférences insolites.



DES SORTIES FAMILIALES AU PROGRAMME

Jérôme, guide auprès de Secrets d’ici, et Thibaut, docteur en préhistoire et expert en paléontologie, vous attend lors de visites guidées sur Dinosaur’Istres !



Demandez le programme et inscrivez-vous avec l’Office de Tourisme d’Istres ! .

