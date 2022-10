Istres Tourisme, Le CLUB Istres, 15 octobre 2022, Istres.

Istres Tourisme, Le CLUB

30 Allée Jean Jaurès Office de Tourisme d’Istres Istres Bouches-du-Rhne Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

2022-10-15 – 2022-11-26

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

Istres

Bouches-du-Rhne

L’animateur de vos expériences. Des activités pour découvrir les richesses du territoire istréen !



Toute l’année, au rythme des saisons, l’office de tourisme vous propose visites et activités pour (re)découvrir la ville ! Des visites accompagnées, des sorties insolites et des découvertes enrichissantes sur l’ensemble du territoire istréen pour tout savoir sur ce qui fait à Istres.



A chaque fois, pour chacune de ses propositions, Istres Tourisme LE CLUB est animé par des professionnels ou amateurs, amoureux de leur ville, leur domaine d’activité, heureux de pouvoir partager leur passion.



ON PROFITE DE L’ETE INDIEN A ISTRES !



Profitez de votre été à Istres jusqu’au bout ! Encore de belles journées ensoleillées en Provence en septembre, alors on prolonge le plaisir !

Le CLUB et ses partenaires vous proposent des sorties et activités sur l’étang de Berre jusque mi-septembre !





Paddle Yoga sur l’étang de Berre

> Le samedi 10 septembre à 10h



Mettez les voiles, balade en voilier sur l’étang de Berre

> Le mercredi 7 et le vendredi 9 septembre à 18h



Balade en kayak entre deux étangs, de la « mer » de Berre à l’étang de l’Olivier

> Les samedis 3 et 10 septembre à 9h



Balade en kayak sur l’étang de Berre, au coucher de soleil

> Le vendredi 9 septembre à 18h



LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE



Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations nationales annuelles, instaurées en 1984 par le ministère de la Culture français.

L’Office de Tourisme d’Istres propose pour les 38ème Journées Européennes du Patrimoine 2022 une intense programmation avec plusieurs visites et découvertes sur le territoire istréen, en collaboration avec ces partenaires culturels.



Ces rendez-vous sont le témoin des richesses patrimoniales ainsi que du dynamisme culturel de notre belle ville.



• Balade sonore sur les rives l’étang de Berre

Le vendredi 16 septembre à 18h



• Visite du musée des traditions de la BA 125

Le samedi 17 septembre à 8h30 – 10h30 – 13h – 15h

Avec le Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen.

C’est un voyage dans une partie de l’histoire de l’aviation française qui vous est

proposé pendant plus d’une heure dans la salle des traditions Claude Dalga

Durée : 1h30

Appeler l’OT pour les modalités d’inscriptions



• Visite exposition « Shake Your Fundations » au Polaris Centre d’art Istres

Le samedi 17 septembre à 14h30



• Le Château des Baumes sous la Belle Epoque

Le samedi 17 septembre, à partir de 14h

Reconstitution historique qui fera revivre la splendeur du Château au temps de la « Belle Epoque ». Mais aussi visite et conférence avec Les Amis du Vieil Istres.



• Soirée Historique et Musicale à l’église Notre Dame De Beauvoir et du Mont Golgotha

Le dimanche 18 septembre

16h45 à 18h : Visite guidée de l’église Notre Dame De Beauvoir et du Mont Golgotha

18h à 18h45 : Concert d’Orgue avec l’organiste Michel Pellegrin, professeur au Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani

Istres tourisme, le CLUB, propose toute l’année des activités, découvertes et visites commentées pour découvrir les richesses du territoire istréen !

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres

dernière mise à jour : 2022-10-04 par