Istres, terre de sports Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Istres, terre de sports Istres, 21 mai 2022, Istres. Istres, terre de sports Istres

2022-05-21 – 2022-05-21

Istres Bouches-du-Rhône Ainsi, la grande tournée #ProvenceTerreDeSports parcourt à nouveau nos communes labellisées #TerreDeJeux2024. Elle sera le 21 mai dans la Ville d’Istres !



En famille ou entre amis, venez profiter d’un grand village olympique mobile. Au programme : démonstrations, initiations et animations sportives, spectacles. La tournée Terre de sports reprend la route. Le compte à rebours est lancé. Dans deux ans, nous accueillerons les épreuves de voile et de football des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 . +33 4 90 50 10 11 Ainsi, la grande tournée #ProvenceTerreDeSports parcourt à nouveau nos communes labellisées #TerreDeJeux2024. Elle sera le 21 mai dans la Ville d’Istres !



En famille ou entre amis, venez profiter d’un grand village olympique mobile. Au programme : démonstrations, initiations et animations sportives, spectacles. Istres

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Ville Istres lieuville Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Istres, terre de sports Istres 2022-05-21 was last modified: by Istres, terre de sports Istres Istres 21 mai 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône