Istres Provence Handball/Chartres

Istres Provence Handball/Chartres, 10 novembre 2022, . Istres Provence Handball/Chartres



2022-11-10 20:00:00 – 2022-11-10 Istres reçoit Chartres à la Halle Polyvalente.

Venez soutenir les violets ! Championnat Liqui Moly Starligue dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville