Istres Bouches-du-Rhône Au programme, ramassage des déchets dans différents quartiers de la ville, stand de sensibilisation à l’environnement, jeux pour enfants, spectacle déambulatoire ou encore éco-balades.



Tous les volontaires, petits et grands, sont invités à devenir acteurs de ce grand mouvement éco-citoyen de ramassage des déchets et de tri sélectif, unique dans la région. Tous unis pour une ville propre ! « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». C’est sur la base de cette citation de Saint-Exupéry qu’a été initié, en 2009, le projet »Istres Propre' », journée éco-citoyenne. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 Au programme, ramassage des déchets dans différents quartiers de la ville, stand de sensibilisation à l’environnement, jeux pour enfants, spectacle déambulatoire ou encore éco-balades.



Tous les volontaires, petits et grands, sont invités à devenir acteurs de ce grand mouvement éco-citoyen de ramassage des déchets et de tri sélectif, unique dans la région.

