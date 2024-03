Istres Mobil’Sport Complexe sportif le podium Istres, mercredi 3 avril 2024.

Istres Mobil’Sport Complexe sportif le podium Istres Bouches-du-Rhône

Tournée sportive sous forme d’un mini-village constitué de stands d’animations sportives qui se déplace dans différents quartiers de la ville.

Le mercredi 3 avril spécial Sport et Handicap

Chacun pourra tester des sports accessibles aux personnes en situation de handicap



Au programme

– Cécifoot

– Tennis-fauteuil

– Tennis de table en fauteuil

– Basket-fauteuil

– Boccia (pétanque)

– Handi boxe

– Équitation adaptée

– Équithérapie

– Aviron adapté (rameur)

– Parcours non-voyants‍ et Parcours en fauteuil



Un stand sport santé proposera des activités et la possibilité d’effectuer un bilan de forme



Cette journée est ouverte à tous, valides et non valides



Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager cette journée de solidarité et d’inclusion .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 09:00:00

fin : 2024-04-03 17:00:00

Complexe sportif le podium Chemin De capeau

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

