Pixeliums expose à AeroBD MARSEILLE, 20 mai 2023 10:00, Istres. Au Salon AeroBD, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos d’aviation. 20 et 21 mai 1 Au Salon AeroBD, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos d’aviation.

Séduit par ce thème, l’artiste revisite ce domaine pour délivrer sa propre vision de l’aviation commerciale, privée et militaire.

Dans la continuité des photographies exposées pour la première fois en 2022 à AeroBD, cinq nouvelles photos sont présentées en 2023. S'il subsiste encore quelques vols dans les calanques (de Cassis cette fois), 2023 voit l'ouverture de l'espace aérien de la Namibie pour d'autres aéronefs.

