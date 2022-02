Oursinades à Istres istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Oursinades à Istres istres, 5 mars 2022 10:30, Istres. 5 et 6 mars Sur place https://the-place-to-be.fr/evenement/oursinade-istres/ Oursinade Les Oursinades 2022 à Istres LES OURSINADES sont de retour au port des Heures Claires le 5 et 6 mars (de 10h30 à 18h). En savoir plus istres istres Istres Bouches-du-Rhône samedi 5 mars – 10h30 à 18h00

dimanche 6 mars – 10h30 à 18h00

Détails Heure : 10:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu istres Adresse istres Ville Istres lieuville istres Istres Departement Bouches-du-Rhône

istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Oursinades à Istres istres 2022-03-05 was last modified: by Oursinades à Istres istres istres 5 mars 2022 10:30 Istres istres Istres

Istres Bouches-du-Rhône