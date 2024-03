‘ ̀ ‘́ Arbre-Monde Istres, samedi 6 avril 2024.

Arbre-Monde Istres Bouches-du-Rhône

Comme tous les trimestres, retrouvez Sonia Mezlini, conseillère en naturothérapie.

Le mot printemps est dérivé du latin prima qui exprime premier et vera qui signifie verdeur .

Le printemps est marqué par le retour de la verdure et de la vie dans la nature.

Il est associé à l’élément air, qui symbolise le souffle de vie, l’inspiration.

Le printemps s’installe peu à peu, la nature se réveille, renaît et nos corps s’éveillent eux aussi à cette saison.

Mme Mezlini avec son approche globale, nous propose de nous concentrer sur cette respiration, ce nouveau souffle .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

