Bertrand Belin L’Usine, 26 novembre 2023, Istres.

Entre Talking Heads et Bashung, loin des modes musicales, Bertrand Belin décline ses chansons avec une prose surréaliste..

2023-11-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-11-26 . .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between Talking Heads and Bashung, far from the musical fashions, Bertrand Belin declines his songs with a surrealist prose.

Entre Talking Heads y Bashung, lejos de las modas musicales, Bertrand Belin declina sus canciones con una prosa surrealista.

Zwischen Talking Heads und Bashung, weit entfernt von musikalischen Moden, dekliniert Bertrand Belin seine Lieder mit einer surrealistischen Prosa.

