Alela Diane L’Usine, 24 novembre 2023, Istres.

En septembre dernier, lorsqu’une violente tempête s’abat sur la côte nord-ouest des États-Unis, Rongée par l’angoisse, Alela Diane décide de s’assoir au piano dans son studio de Portland.

2023-11-24 à 21:00:00 ; fin : 2023-11-24 . EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Last September, when a violent storm hit the northwest coast of the United States, Alela Diane decided to sit down at the piano in her Portland studio, consumed by anguish

El pasado mes de septiembre, cuando una violenta tormenta azotó la costa noroeste de Estados Unidos, Alela Diane decidió sentarse al piano en su estudio de Portland

Als im September letzten Jahres ein heftiger Sturm die Nordwestküste der USA heimsuchte, beschloss Alela Diane, sich in ihrem Studio in Portland ans Klavier zu setzen

