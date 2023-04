Fête des Bergers et des Traditions 27 Boulevard De la republique Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Fête des Bergers et des Traditions 27 Boulevard De la republique, 8 novembre 2023, Istres. La fête des bergers à Istres, est un hommage à la tradition provençale, à la transhumance et à la terre de la crau. Elle se déroule chaque année en novembre à Istres..

2023-11-08 à ; fin : 2023-11-26 . .

27 Boulevard De la republique Maison du Patrimoine et des Traditions

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La fiesta de los pastores de Istres es un homenaje a la tradición provenzal, a la trashumancia y a la tierra de La Crau. La fiesta de los pastores de Istres es un homenaje a la tradición provenzal, a la trashumancia y a la tierra de La Crau. Das Hirtenfest in Istres ist eine Hommage an die provenzalische Tradition, die Transhumanz und das Land der Crau. Es findet jedes Jahr im November in Istres statt. Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu 27 Boulevard De la republique Adresse 27 Boulevard De la republique Maison du Patrimoine et des Traditions Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 27 Boulevard De la republique Istres

27 Boulevard De la republique Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Fête des Bergers et des Traditions 27 Boulevard De la republique 2023-11-08 was last modified: by Fête des Bergers et des Traditions 27 Boulevard De la republique 27 Boulevard De la republique 8 novembre 2023 27 Boulevard De la republique Istres

Istres Bouches-du-Rhône