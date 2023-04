Florent Marché L’Usine, 21 octobre 2023, Istres.

8 ans après la sortie de son dernier album ‘Bambi Galaxy’, Florent Marchet est de retour avec un nouvel album studio, digne successeur des albums ‘Gargilesse’ et ‘Rio Baril’ qui l’auront fait connaître au grand public au début des années 2000..

2023-10-21 à 21:00:00

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



8 years after the release of his last album Bambi Galaxy, Florent Marchet is back with a new studio album, worthy successor of the albums Gargilesse and Rio Baril, which made him known to the general public in the early 2000s.

8 años después de la publicación de su último álbum Bambi Galaxy, Florent Marchet vuelve con un nuevo álbum de estudio, digno sucesor de los álbumes Gargilesse y Rio Baril, que le dieron a conocer al gran público a principios de los años 2000.

acht Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Albums « Bambi Galaxy » ist Florent Marchet mit einem neuen Studioalbum zurück, einem würdigen Nachfolger der Alben « Gargilesse » und « Rio Baril », die ihn Anfang der 2000er Jahre einem breiten Publikum bekannt gemacht haben.

