Exposition de Virginie Barré : Oser se laisser aller, dans les roulis des rouleaux Forum des Carmes Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Exposition de Virginie Barré : Oser se laisser aller, dans les roulis des rouleaux Forum des Carmes, 30 septembre 2023, Istres. Une exposition dans le cadre de La Saison du Dessin 2023.

2023-09-30 ; fin : 2023-12-10

Forum des Carmes Place Patricia Tranchand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exhibition in the framework of the 2023 Drawing Season Una exposición en el marco de La Saison du Dessin 2023 Eine Ausstellung im Rahmen von La Saison du Dessin 2023 Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme d’Istres

