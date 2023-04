Exposition hors les murs : Frédérique Nalbandian Forum des Carmes, 23 septembre 2023, Istres.

Frédérique Nalbandian est une artiste pluridisciplinaire française née le 3 avril 1967 à Menton. Sculptrice, elle réalise également des dessins, des installations et des performances..

2023-09-23 à ; fin : 2023-10-29 . .

Forum des Carmes Place Patricia Tranchand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Frédérique Nalbandian is a French multidisciplinary artist born on April 3, 1967 in Menton. She is a sculptor and also creates drawings, installations and performances.

Frédérique Nalbandian es una artista multidisciplinar francesa nacida el 3 de abril de 1967 en Menton. Es escultora y también realiza dibujos, instalaciones y performances.

Frédérique Nalbandian ist eine französische multidisziplinäre Künstlerin, die am 3. April 1967 in Menton geboren wurde. Sie ist Bildhauerin und fertigt auch Zeichnungen, Installationen und Performances an.

