Championnat de France de Joutes Etang de l’Olivier, 27 août 2023, Istres.

Istres accueille les 1/2 finale du championnat de France de joutes provençales..

2023-08-27 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-27 20:00:00. .

Etang de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jousters from all over the region compete in this tournament on the etang de l’Olivier to qualify for the French championships.

Contendientes de toda la región compiten durante este torneo de calificación en la laguna de l’Olivier para clasificarse al campeonato de Francia.

In Istres findet das Halbfinale der französischen Meisterschaft im Joutes Provençales statt.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme d’Istres