L’invitation 4 Place José Coto, 11 août 2023, Istres.

Une pièce de théâtre interprétée par la compagnie Nouvel Acte dans la cour du musée archéologique du centre historique !.

2023-08-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-11 . .

4 Place José Coto Centre Historique

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A play performed by the Nouvel Acte company in the courtyard of the archaeological museum in the historic center!

Una obra de teatro representada por la compañía Nouvel Acte en el patio del museo arqueológico del centro histórico

Ein Theaterstück, das von der Theatergruppe Nouvel Acte im Hof des Archäologischen Museums im historischen Zentrum aufgeführt wird!

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme d’Istres