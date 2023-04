Les rues de l’Etang 1 Allées Jean Jaurès, 6 août 2023, Istres.

Festival des arts de la rue « Rues de l’étang », des spectacles gratuits et tous public vous attendent à Istres le dimanche 7 août, à Saint Chamas le samedi 6 août et à Saint Mitre le vendredi 5 août.

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Free street art festival along the banks of etang de Berre: an artistic stroll from one town to the next. At the beginning of August, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Chamas and Istres vibrate with free festival shows.

Festival gratuito de arte callejero que se celebra a orillas de la laguna de Berre: un paseo artístico de una ciudad a otra. A principios de agosto, las ciudades de Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Chamas e Istres se animarán al ritmo de los espectáculos gratuitos del festival.

Festival der Straßenkunst « Rues de l’étang », kostenlose Aufführungen für alle Zuschauer erwarten Sie in Istres am Sonntag, den 7. August, in Saint Chamas am Samstag, den 6. August und in Saint Mitre am Freitag, den 5. August

