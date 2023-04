Fêtes d’Istres 1 Allées Jean Jaurès, 4 août 2023, Istres.

5 jours de festivités où la variété des animations et des spectacles font la richesse de cette fête votive traditionnelle..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-07 . .

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The whole town becomes one for three whole days of festivities! It is the wide diversity of entertainment that makes this traditional village festival so special. On the weekend’s programme: a show, street art festival, parades, concerts, jousting, Camargue race and fun fair.

¡Una ciudad al unísono durante tres días de fiesta! Es la variedad de los espectáculos lo que hace tan rica a esta fiesta votiva tradicional. En el programa de este fin de semana: espectáculos, festival de arte callejero, desfiles, conciertos, justas, carrera camarguesa y feria…

fünf Tage lang wird gefeiert, wobei die Vielfalt der Animationen und Aufführungen den Reichtum dieses traditionellen Votivfestes ausmachen.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme d’Istres