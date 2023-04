Découverte des Joutes Provençales Etang de l’Olivier, 4 août 2023, Istres.

Découvrez les joutes provençales, l’histoire de ce sport typique de notre région provençale, ses règles et ses caractéristiques, avec les commentaires d’un spécialiste, le président de la Société des Jouteurs Istréens..

2023-08-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-04 20:00:00. .

Etang de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Provençal jousts, the history of this typical sport of our Provençal region, its rules and characteristics, with the comments of a specialist, the president of the Société des Jouteurs Istréens.

Descubra las justas provenzales, la historia de este deporte típico de Provenza, sus reglas y características, con los comentarios de un especialista, el presidente de la Société des Jouteurs Istréens.

Entdecken Sie die Joutes provençales, die Geschichte dieses typischen Sports unserer provenzalischen Region, seine Regeln und Merkmale, mit Kommentaren eines Spezialisten, dem Präsidenten der Société des Jouteurs Istréens.

