Récital de Handpan à la chapelle Saint-Etienne Chemin du Castellan, 29 juillet 2023, Istres.

Nous avons l’habitude d’accueillir chaque été Thierry Bleton pour des soirée de Handpan et méditation.

Cette année c’est un récital de qu’il nous offre à l’occasion des premières « soirées éphémères de la Chapelle St Etienne » !.

2023-07-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-29 21:30:00. .

Chemin du Castellan Colline du Castellan

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We are used to welcome Thierry Bleton every summer for evenings of Handpan and meditation.

This year it is a recital of that he offers to us on the occasion of the first « ephemeral evenings of the Chapel St Etienne »!

Todos los veranos recibimos a Thierry Bleton para una velada de Handpan y meditación.

¡Este año nos ofrece un recital de las primeras « Soirées éphémères de la Chapelle St Etienne »!

Jeden Sommer empfangen wir Thierry Bleton für Handpan- und Meditationsabende.

Dieses Jahr wird er uns anlässlich der ersten « Soirées éphémères de la Chapelle St Etienne » ein Rezital mit Handpiano darbieten!

