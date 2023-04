Les Étranges visites – Alchimie et légendes populaires 30 Allée Jean Jaurès, 26 juillet 2023, Istres.

Lors de cette étrange visite, partez avec Myrtille et Benjamin à la rencontre des mystères alchimiques tel que l’histoire de la pierre philosophale, des symboles méconnus et réapprenez les savoirs populaires trop longtemps oubliés..

2023-07-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

30 Allée Jean Jaurès Office de Tourisme d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During this strange visit, leave with Myrtille and Benjamin to the meeting of the alchemical mysteries such as the history of the philosopher’s stone, of the ignored symbols and relearn the popular knowledge too long forgotten.

Durante esta curiosa visita, parta con Myrtille y Benjamin para descubrir misterios alquímicos como la historia de la piedra filosofal, símbolos poco conocidos y conocer conocimientos populares olvidados durante demasiado tiempo.

Auf dieser seltsamen Tour gehen Sie mit Myrtille und Benjamin auf die Suche nach alchemistischen Geheimnissen wie der Geschichte des Steins der Weisen, nach unbekannten Symbolen und lernen das Volkswissen wieder kennen, das lange Zeit in Vergessenheit geraten war.

