Bleu, blanc, rose 4 Place José Coto, 21 juillet 2023, Istres.

La compagnie Evènement vous donne rendez-vous dans la cour de l’ancien musée archéologique avec son spectacle « Bleu, blanc, rose »..

2023-07-21 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-21 22:30:00. .

4 Place José Coto Centre Historique

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The company Evènement invites you to the courtyard of the old archaeological museum with its show « Bleu, blanc, rose ».

La compañía Evènement le invita al patio del antiguo museo arqueológico con su espectáculo « Bleu, blanc, rose ».

Die Theatergruppe Evènement lädt Sie mit ihrem Stück « Bleu, blanc, rose » in den Hof des ehemaligen archäologischen Museums ein.

