Marché nocturne des créateurs Esplanade Charles de Gaulle, 20 juillet 2023, Istres.

Marché de créateurs sur les rives de l’étang de l’Olivier. Tous les jeudis soirs à l’occasion des jeudis étoilés, venez flâner sur les rives de l’étang de l’olivier de 19h à minuit et découvrir le marché des créateurs ..

2023-07-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-24 23:30:00. .

Esplanade Charles de Gaulle

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Market of creators on the banks of the pond of the Olive Tree. Every thursday evening during the starry thursday, come and stroll on the banks of the olive tree pond from 7pm to midnight and discover the creators’ market.

Mercado de creadores a orillas del Etang de l’Olivier. Todos los jueves por la tarde, durante los Jueves Estrellados, venga a pasear por las orillas del Etang de l’Olivier de 19:00 a 24:00 y descubra el mercado de creadores.

Designermarkt an den Ufern des Étang de l’Olivier. Jeden Donnerstagabend anlässlich der Jeudis étoilées können Sie von 19 Uhr bis Mitternacht am Ufer des Étang de l’Olivier entlang schlendern und den Markt der Kunstschaffenden entdecken .

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme d’Istres