Fête Nationale Esplanade Charles de Gaulle, 13 juillet 2023, Istres.

Istres célèbre la fête nationale la veille du 14 juillet. Prise d’armes, défilé civil et militaire dans le centre ville, feu d’artifice retraçant l’œuvre de Johnny Hallyday et bal populaire viennent saluer comme il se doit la République..

2023-07-13 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-13 00:30:00. .

Esplanade Charles de Gaulle

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Istres tradition celebrates France’s national day on the eve of the 14 July.

Weapon ceremonies, civil and military processions in the town centre, fireworks and a ball for the general public celebrate the Republic in style.

Tradicionalmente, la ciudad de Istres celebra la fiesta nacional la víspera del 14 de julio. La toma de armas, y el desfile civil y militar por el centro de la ciudad, así como los fuegos artificiales y los bailes populares, rinden el homenaje debido a la República.

Istres feiert den Nationalfeiertag am Vorabend des 14. Juli. Mit einem Waffengang, einer zivilen und militärischen Parade durch das Stadtzentrum, einem Feuerwerk, das das Werk von Johnny Hallyday nachzeichnet, und einem Volkstanz wird die Republik gebührend gefeiert.

Mise à jour le 2022-11-10 par Office de Tourisme d’Istres