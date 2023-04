Bigflo et Oli Avenue Adam de craponne, 7 juillet 2023, Istres.

Depuis 30 ans, nombre d’artistes de renom ont défilé sur la grande scène du festival des Nuits d’Istres. Le 6 juillet, Big Flo & Oli viendront mettre le feu au Pavillon de Grignan..

2023-07-07 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Avenue Adam de craponne Pavillon de Grignan

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For 30 years, many famous artists have performed on the big stage of the Nuits d’Istres festival. On July 6th, Big Flo & Oli will set the Pavillon de Grignan on fire.

Durante 30 años, muchos artistas famosos han actuado en el escenario principal del festival Nuits d’Istres. El 6 de julio, Big Flo & Oli incendiarán el Pavillon de Grignan.

In den letzten 30 Jahren sind viele bekannte Künstler auf der großen Bühne des Festivals Nuits d’Istres aufgetreten. Am 6. Juli werden Big Flo & Oli den Pavillon de Grignan zum Kochen bringen.

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme d’Istres