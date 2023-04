Protège ton été Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette, 5 juillet 2023, Istres.

Rendez-vous pour les jeunes de 15 à 25 ans sur la plage de la Romaniquette pour une Journée de sensibilisation aux dangers des addictions.

2023-07-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-05 17:00:00. .

Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Plage de la Romaniquette

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous for young people from 15 to 25 years old on the beach of Romaniquette for an awareness day on the dangers of addictions

Cita de jóvenes de 15 a 25 años en la playa de Romaniquette para una jornada de sensibilización sobre los peligros de las adicciones

Treffpunkt für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren am Strand von Romaniquette für einen Tag zur Sensibilisierung für die Gefahren von Suchtmitteln

