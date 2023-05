Visite du musée des traditions de la BA125 d’Istres 8 Rue Du camp d’aviation, 5 juillet 2023, Istres.

Une visite accompagnée du musée des traditions de la Base Aérienne 125 Charles Monier d’Istres commentée par le Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-26 . .

8 Rue Du camp d’aviation B.A 125

Istres 13128 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A guided tour of the museum of the traditions of the Base Aérienne 125 Charles Monier of Istres commented by the Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen.

Visita guiada al museo de las tradiciones de la Base Aérienne 125 Charles Monier d’Istres comentada por el Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen.

Ein begleiteter Besuch des Traditionsmuseums der Base Aérienne 125 Charles Monier in Istres, der vom Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen kommentiert wird.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme d’Istres