Visite insolite au temps de la renaissance 30 Allée Jean Jaurès, 5 juillet 2023, Istres.

Découvrez le centre historique d’Istres lors d’une visite étonnante, entre Moyen Age et Renaissance ! Accompagné de deux personnages du XVIe siècle, arpentez la vieille ville, ses placettes et ruelles !.

2023-07-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-05 22:15:00. .

30 Allée Jean Jaurès Office de Tourisme d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the historical center of Istres during an amazing visit, between Middle Ages and Renaissance! Accompanied by two 16th century characters, walk through the old town, its squares and alleys!

¡Descubra el centro histórico de Istres en un recorrido sorprendente, entre la Edad Media y el Renacimiento! Acompañado por dos personajes del siglo XVI, pasee por el casco antiguo, sus plazas y callejuelas

Entdecken Sie das historische Zentrum von Istres auf einer erstaunlichen Tour zwischen Mittelalter und Renaissance! Begleitet von zwei Personen aus dem 16. Jahrhundert, durchstreifen Sie die Altstadt, ihre Plätze und Gassen!

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme d’Istres