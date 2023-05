40 ans de Pulsion Divers lieux, 29 juin 2023, Istres.

A l’occasion des 40 ans de Pulsion est organisé un mini festival de danse dans la ville..

2023-06-29 à ; fin : 2023-07-02 . .

Divers lieux

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of Pulsion’s 40th anniversary, a mini dance festival is organized in the city.

Con motivo del 40 aniversario de Pulsion, se organiza en la ciudad un minifestival de danza.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens von Pulsion wird ein Mini-Tanzfestival in der Stadt organisiert.

