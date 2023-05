Les Nocturnes du vendredi 1 Allées Jean Jaurès, 23 juin 2023, Istres.

Tous les vendredis, du 23 juin juillet au 11 août, rendez-vous en centre-ville pour des « Nocturnes ». Dès 18h et jusqu’à 23h, parcourez le marché, profitez des manèges enfantins et des concerts offerts par les restaurateurs et commerçants istréens !.

2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-11 23:00:00. .

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Friday, from June 23 to August 11, go downtown for « Nocturnes ». From 6pm to 11pm, browse the market, enjoy the children’s rides and concerts offered by Istréan restaurateurs and shopkeepers!

Todos los viernes, del 23 de junio al 11 de agosto, acérquese al centro de la ciudad para disfrutar de las « Nocturnes ». De 18:00 a 23:00, recorra el mercado, disfrute de las atracciones infantiles y de los conciertos ofrecidos por los restauradores y comerciantes istréanos

Jeden Freitag, vom 23. Juni Juli bis zum 11. August, treffen Sie sich im Stadtzentrum zu den « Nocturnes ». Ab 18 Uhr und bis 23 Uhr können Sie über den Markt schlendern, die Kinderkarussells nutzen und die Konzerte genießen, die von den Gastronomen und Geschäftsleuten Istréens angeboten werden!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme d’Istres