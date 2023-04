Dédicace Littérature : Fabienne Ekissian Dessis 5 Avenue Aristide Briand, 14 juin 2023, Istres.

Auteure du livre « Il était une fois…les Dior », Fabienne Ekizian-Dessis, nous livre ici son premier roman..

2023-06-14 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-14 12:00:00. .

5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Author of the book « Once upon a time…the Dior », Fabienne Ekizian-Dessis, delivers here her first novel.

Autora del libro « Érase una vez… los Dior », Fabienne Ekizian-Dessis, entrega aquí su primera novela.

Fabienne Ekizian-Dessis, Autorin des Buches « Il était une fois…les Dior », legt hier ihren ersten Roman vor.

