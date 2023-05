Fête du CEC Allées du CEC, 10 juin 2023, Istres.

A l’occasion d’Ivre de Lire, de la fin de saison de la MPT et de la journée Portes Ouvertes du Conservatoire de musique et de danse, le CEC tout entier vous propose de faire la fête, durant toute la journée..

2023-06-10 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. .

Allées du CEC Cec les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of Ivre de Lire, the end of the MPT’s season and the Conservatory of Music and Dance’s Open Day, the entire CEC invites you to celebrate throughout the day.

Con motivo de Ivre de Lire, fin de temporada del MPT y Jornada de Puertas Abiertas del Conservatorio de Música y Danza, todo el CEC le invita a celebrar durante todo el día.

Anlässlich von Ivre de Lire, dem Saisonende der MPT und dem Tag der offenen Tür des Konservatoriums für Musik und Tanz lädt das gesamte EVZ Sie ein, den ganzen Tag lang zu feiern.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme d’Istres