Biennale de danse de Pulsion Place Jules Guesde, 3 juin 2023, Istres.

Les jeunes danseurs de Pulsion montent sur scène à l’occasion de la Biennale de danse des enfants..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Place Jules Guesde Théâtre de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The young dancers of Pulsion take the stage at the Children’s Dance Biennial.

Los jóvenes bailarines de Pulsion suben al escenario de la Bienal de Danza Infantil.

Die jungen Tänzerinnen und Tänzer von Pulsion stehen bei der Kindertanzbiennale auf der Bühne.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme d’Istres