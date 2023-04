Atelier Rencontre : Montre moi tes fringues je te dirai qui tu es Forum des Carmes, 31 mai 2023, Istres.

A partir d’un ou plusieurs vêtements que vous aurez apporté, Nadine Lahoz Quilez vous montrera comment y apporter une transformation qui le singularise et qui dit de nous ce que nous sommes ou nous aimerions être..

2023-05-31 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-31 16:30:00. .

Forum des Carmes Place Patricia Tranchand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From one or more garments that you have brought, Nadine Lahoz Quilez will show you how to transform them in a way that makes them unique and says something about who we are or who we would like to be.

Nadine Lahoz Quilez te mostrará cómo transformar una o varias prendas que hayas traído contigo de forma que las haga únicas y digan algo sobre quiénes somos o quiénes nos gustaría ser.

Anhand eines oder mehrerer Kleidungsstücke, die Sie mitbringen, zeigt Ihnen Nadine Lahoz Quilez, wie Sie eine Verwandlung vornehmen können, die das Kleidungsstück einzigartig macht und die über uns aussagt, wer wir sind oder gerne sein würden.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme d’Istres