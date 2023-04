HIP HOP : Eniah CEC les heures claires, 27 mai 2023, Istres.

Rappeur istréen en plein essor, Eniah est un artiste complet.

Danseur professionnel, musicien et rappeur, Eniah raconte ce qu’il vit, ce qu’il voit, ce qu’il ressent.

2023-05-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

CEC les heures claires Magic Mirrors

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rapper from Istria in full rise, Eniah is a complete artist.

Professional dancer, musician and rapper, Eniah tells what he lives, what he sees, what he feels.

Rapero emergente de Istria, Eniah es un artista completo.

Bailarín, músico y rapero profesional, Eniah cuenta lo que vive, lo que ve, lo que siente.

Eniah ist ein aufstrebender Rapper aus Istrien und ein Allround-Künstler.

Als professioneller Tänzer, Musiker und Rapper erzählt Eniah, was er erlebt, was er sieht und was er fühlt.

