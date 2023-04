Jazz et musiques actuelles « VOYAGE AU BRÉSIL » CEC les heures claires, 26 mai 2023, Istres.

La musique brésilienne sera à l’honneur lors de ce concert des élèves et les professeurs du Conservatoire de Musique et Danse Michel Petrucciani..

2023-05-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

CEC les heures claires Magic Mirrors

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Brazilian music will be honored during this concert of students and teachers of the Conservatory of Music and Dance Michel Petrucciani.

La música brasileña estará presente en este concierto a cargo de los alumnos y profesores del Conservatorio de Música y Danza Michel Petrucciani.

Brasilianische Musik steht im Mittelpunkt dieses Konzerts der Schüler und Lehrer des Conservatoire de Musique et Danse Michel Petrucciani.

