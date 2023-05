Forum de la Mobilité Internationale 16 Place Champollion, 24 mai 2023, Istres.

Les dispositifs présentés seront le Service Civique à l’international, le Corps Européen de Solidarité, les échanges interculturels, le volontariat, les stages professionnels et l’emploi..

2023-05-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-24 16:00:00. .

16 Place Champollion Espace Pluriel Jeunes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The schemes presented will be the International Civic Service, the European Solidarity Corps, intercultural exchanges, volunteering, work placements and employment.

Los programas presentados serán el Servicio Cívico Internacional, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, los intercambios interculturales, el voluntariado, las prácticas y el empleo.

Die vorgestellten Maßnahmen umfassen den internationalen Bürgerdienst, das Europäische Solidaritätskorps, interkulturellen Austausch, Freiwilligendienste, Berufspraktika und Beschäftigung.

