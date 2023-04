Le Train Bleu, parcours 3 de Miramas à Istres Place Jules Guesde, 14 mai 2023, Istres.

Le Train Bleu, parcours 3, de Miramas à Istres donne carte blanche au chorégraphe Kader Attou pour faire découvrir la créativité et le dynamisme de la scène hip hop..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Place Jules Guesde Théâtre de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Train Bleu, route 3, from Miramas to Istres gives carte blanche to choreographer Kader Attou to discover the creativity and dynamism of the hip hop scene.

El Train Bleu, ruta 3, de Miramas a Istres da carta blanca al coreógrafo Kader Attou para descubrir la creatividad y el dinamismo de la escena hip hop.

Der Train Bleu, Strecke 3, von Miramas nach Istres gibt dem Choreografen Kader Attou eine Carte blanche, um die Kreativität und Dynamik der Hip-Hop-Szene zu entdecken.

